「楽天５−９日本ハム」（１６日、楽天モバイルパーク）最高の笑顔がはじけた。苦しみが一打で昇華していく。日本ハム・万波は両腕を突き上げた。「本当に（好不調を）行ったり、来たり。いいかなと思ったら全然ダメで、同じことをやろうと思ってもできていなかったりとか」。試合前までで月間打率・１０３。打順も８番まで下げた男が一打で、チームに勝利を呼び込んだ。高い勝率を誇るピンクに染まった敵軍の雰囲気を、全員