「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）巨人・岡本が左肘靱帯（じんたい）断裂から約３カ月ぶりに１軍復帰した。背番号「３」を背負って「４番・三塁」でスタメン出場。初回２死一塁の第１打席で中飛に倒れるなど２打数無安打に終わり「本当に特別な試合で、僕も（復帰）一発目の試合なので緊張した」と話した。阿部監督は「これから打線もチームも落ち着いていく、いい方向に進んでくれれば」と主砲の復帰を喜んだ。