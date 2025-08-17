「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」と銘打たれた試合では、さまざまなセレモニーで長嶋さんの功績をたたえた。試合前にはタレントのビートたけしらが長嶋さんへの思いを語るなど、特別映像がビジョンで流れた。歌手で俳優の山崎育三郎が国歌独唱、松井秀喜氏とレジェンドＯＢの始球式後は、長嶋さんの次女・三奈さんが加わって、ファンとともに「プレーボール」のコールを響かせた。