◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2025年8月16日東京D）阪神・佐藤輝は打っては4打数無安打に終わったものの、守っては好守を連発した。まずは5回無死、中山が放った後方のフライを追い、最後はスライディングで好捕。さらに続くリチャードの打席では前方へのフライに対し、深めの位置から猛然とチャージをかけ、三塁ベンチ前でジャンプしてグラブに収めた。「（守備には）成長を感じている。自信を持ってプレーできている」。