◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2025年8月16日東京D）【阪神・藤川監督語録】▼森下が目覚めた久々と言いますか、とにかくゲームに出続けて、その中でいろんなものを乗り越えていくという選手ですから。いい1本だったんじゃないですかね。昨日（15日）もいいタイムリーが出てましたから。▼村上は中9日登板予定だった広島を（雨天中止により）高橋遥人に任せてですね、村上をこちらのカードに来てもらった。ずっと中6