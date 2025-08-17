俳優の河合優実（２４）が１５日、スイスで開催中の第７８回ロカルノ国際映画祭に登場した。インターナショナル・コンペティション部門に正式出品された出演映画「旅と日々」（１１月７日公開）のワールドプレミアでは、主演のシム・ウンギョン（３１）、三宅唱監督とともに登壇し、上映後は会場を埋めた２８００人の観客から５分以上続くスタンディングオベーションを受けた。観客からの絶賛に何度もお辞儀をして感謝を示し