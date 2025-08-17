米国との首脳会談についてクレムリンで報告するロシアのプーチン大統領＝16日、モスクワ（ロイター＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は16日、モスクワのクレムリンに政権幹部を集め、15日に米アラスカ州で実施したトランプ大統領との首脳会談の結果を報告した。トランプ氏との会話は率直で内容が濃かったとし、ウクライナ危機を「必要な解決に近づける」ものだと表明した。プーチン氏は「ロシアの立場を冷静かつ