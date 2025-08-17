ＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）がパーソナリティーを務めるニッポン放送の特別番組「加藤シゲアキササイナサイワイ」が、３０日午後３時から生放送されることが１６日、分かった。同番組は２４年５月に第１弾が放送。１年３カ月ぶりの復活に加藤は「一年以上空いてしまったので、『もしかしたら前回が不評だったのか……？』と悩んでいたのですが、そうではなかったようで。ほっとすると同時に、とても喜ばしく思ってます。