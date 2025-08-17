《新潟競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽6R…トロピカルティー（右前肢ハ行）【競走中止】▽3R…トリフォラート（直線＝鼻出血）【過怠金】▽3R…菅原明7万円（ムチの使用法）▽6R…川端1万円（調整ルームへの入室が遅れた）