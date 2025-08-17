元乃木坂46の山崎怜奈（28）が16日、都内でTOKYOFMの冠番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」のイベントを開催した。10代から70代までの約1300人が集まり、「凄い人！昨年を上回る規模で開催できました！」と笑顔で感謝を語った。ゲストの元櫻坂46の菅井友香（29）は、前身の欅坂46時代の曲「危なっかしい計画」を山崎と披露し、「一緒に歌うことができるとは。うれしい」と喜んだ。元日向坂46の潮紗理菜（27）は