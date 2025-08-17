新宿区内で捨てられていた複数のスーツケース（写真：筆者撮影）【写真】ごみ出しのルールを破り、捨てられていた複数のスーツケース近年、訪日外国人旅行者（インバウンド）が増加するにつれ、さまざまな課題が浮き彫りになってきている。連載「ごみ収集の現場から」、今回は民泊の全国届出件数の約1割となる東京都新宿区で、民泊からのごみ出し状況について調査した。民泊制度を概観しながら民泊によるごみの現状、今後のあり方