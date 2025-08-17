「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）「監督、投げますよ」。松井秀喜氏（５１）は、そう心の中で恩師に語りかけ、優しい笑みとともにボールを天へ掲げた。６月３日に８９歳で天国へと旅立った“ミスタープロ野球”長嶋茂雄さん。「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」と銘打たれた一戦でのセレモニアルピッチでは、松井氏の投球を受ける捕手役には阿部監督、右打席に原辰徳氏（６７）、左打席に王貞治氏（８５）、審判役に