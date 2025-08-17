ウェストバージニア州のパトリック・モリシー知事＝1月、チャールストン（AP＝共同）【ワシントン共同】米南部ウェストバージニア州のモリシー知事（共和党）は16日、トランプ政権の要請に応じ、300〜400人の州兵を首都ワシントンに派遣すると発表した。声明で「首都の誇りと美しさを取り戻そうとするトランプ大統領の努力を支持する」と訴えた。「犯罪対策」を名目にワシントンへの統制を強める政権の取り組みが加速しそうだ。