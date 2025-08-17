ガザ付近に展開するイスラエル軍の車両＝16日（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は16日、パレスチナ自治区ガザの住民に17日からテントやシェルター設備を配布すると発表した。「住民を戦闘地域からガザ南部に移住させるための準備の一環」と主張した。イスラエル政府が決めたガザ市制圧計画に関連する動きとみられる。退避を繰り返してきた住民を強制移住させれば人道危機がさらに悪化するのは必至だ。ガザ市制