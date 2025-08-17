落語家の林家木久扇（87）が15日放送のBSフジ「プライムニュース」に生出演。自身の戦争体験を元に「平和」について語った。小学校1年生の時に終戦の日を迎えた木久扇は、空襲に遭った体験などを回想。「忘れもしない（1945年）3月10日の大空襲。都民が10万人、亡くなられた。私の家も爆弾が落ちた」などと語った。キャスターの長野美郷から「平和というものを守るためには何が必要なんでしょう」と聞かれると、木久扇は「平和、平