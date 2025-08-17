2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。本日、8月17日（日）午後4時より日本テレビにて、特別番組「『上田と女が吠える夜』24時間テレビ特別編！ランナー横山裕はなぜ走るのか？」を放送します（関東ローカル）。7月31日（木）に発表した、今年のチャリティーマラソンランナー 横山裕（SUPER EIGHT）。困難を抱える子どもたちの現状を少しでも多くの方に知ってもらうた