◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）長嶋さんが監督やったら、歯ぎしりしてそうな、もどかしい試合やったね。打ち勝つのが大好きな方やったから。ただ、この試合に関しては村上が一枚上と認めざるをえんよね。球威、コントロールともほぼ完璧。直球の質がええから、スピードガン以上の速さを打者は感じていたと思う。空振りを取れる真っすぐよね。敵ながらあっぱれや。対する井上は、う〜んという内