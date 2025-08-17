◆プレミアリーグ▽第１節ブライトン１―１フラム（１６日、英ブライトン・ファルマースタジアム）英プレミアリーグの第１節が前日に引き続き５試合行われた。日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームでフラムと対戦し、後半ロスタイムに追いつかれてドロー発進となった。三笘は４−２−３−１フォーメーションの１．５列目左サイドで先発。今季も定位置でエースの活躍を予感させる起用となった。ホーム