モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。8月6日（水）放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「小中学生の学力が大幅低下、子どもの良い成績にこだわらない保護者も増加、その背景は？」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。※写真はイメ