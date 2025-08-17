◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）巨人が「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行われた阪神戦（東京Ｄ）で完封負けを喫した。６月３日に８９歳で永眠した長嶋さんの代名詞で永久欠番となっている背番号「３」のユニホームをチーム全体で着用して臨んだが、阪神・村上にわずか２安打と封じられた。それでも「残念だけど、素晴らしい一日」と偉大な恩師をしのんだ阿部慎之助監督（４６）。ミスター