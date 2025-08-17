ＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）がパーソナリティーを務めるニッポン放送の特別番組「加藤シゲアキササイナサイワイ」が、３０日午後３時から生放送されることが１７日、発表された。昨年５月に生放送され、話題となった特番の第２弾。今回の放送も「リスナーとのやりとりで生まれるちょっとした幸せが、どこかに誰かに伝播（でんぱ）していく」ことを目指す。加藤は「（前回放送から）１年以上空いてしまったので『もしかし