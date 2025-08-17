「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）打った瞬間、悲鳴と大歓声が上がった。虎党の声援に吸い込まれるように打球は左翼席上段へ。阪神・森下が自己最多を更新する今季１７号。開始早々、チームに勇気を与えた先制弾はそのまま決勝の一撃となった。「久しぶりにまず１本出た。自分のタイ記録でずっと止まっていたので、とりあえずは出せたっていうのは良かった」初回から主役をかっさらった。１死二塁。「頌樹さんのた