俳優の鈴木福（21）が16日、都内で映画「カラダ探しTHELASTNIGHT」（9月5日公開、監督羽住英一郎）の公開記念イベントに出席した。呪いの連鎖で姿を消してしまった主人公（橋本環奈）の「カラダ」を探す同級生たちが恐怖に見舞われるホラー。この日のイベントは、カルチャーイベント「渋谷アオハル2・0祭」の一環。鈴木は青春エピソードとして「最近、男4人で栃木まで虫捕りに行きました！」と笑顔で報告。「夏っぽい