《中京競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽4R…ウエスタンレーヴ（右第1指関節開放性脱臼）【過怠金】▽4R…小沢3万円（1角手前で前の馬に接触した）【戒告】▽2R…団野（直線内斜行）▽7R…菱田（直線外斜行）