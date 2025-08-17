「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）阪神は序盤のリードを守って勝利。優勝マジックを「２４」とした。打線は初回に森下が自己最多となる１７号２ランを放つと、三回には大山の適時二塁打で１点を追加。先発の村上は巨人戦初完封勝利を挙げ、２年ぶりの１０勝目。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は「阪神としては完璧な試合展開だった」と絶賛した。◇◇阪神としては完璧な試合展開だった。打つべき人が打