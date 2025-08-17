モデルでタレントの香音（24）が16日、都内で女子学生との座談会に出席した。女子中高生が女子大生に進路や悩みを相談するイベント。昨年大学を卒業した香音は、高校卒業後の進路で芸能の仕事に集中するか迷っていたという。だが、「キャンパスライフを過ごしたい。もっとたくさん勉強したい」という思いで進学を決意したことを明かした。参加した学生たちに向けても「自分の気持ちを何よりも大切にしてほしい」とアドバイ