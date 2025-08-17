ハロー！プロジェクトのメンバーと研修生が総出演するコンサートツアーが16日、千葉・ららアリーナ東京ベイで開催された。計81人が参加し、会場を盛り上げた。ハロプロ研修生の昇格が発表され、長野桃羽（15）がアンジュルム、西村乙輝（14）がつばきファクトリーにそれぞれ加入する。長野は「ワクワクの気持ちでいっぱいです」、西村も「ドキドキとトキメキであふれています」と、ともに未来への期待に胸を膨らませた。ま