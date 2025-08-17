◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦尽誠学園2―3京都国際（2025年8月16日甲子園）【聖地の夏言葉】尽誠学園の右翼手・金丸淳哉（3年）に涙はなかった。2―1の8回2死二、三塁の窮地。右前打に猛チャージした。「打球が飛んでくることは想定できていた。2年半やってきた思いであったり、チームに対する感謝の気持ちを込めて投げました」。決死の本塁送球は及ばず、二塁走者に逆転の生還を許した。「この舞台に憧