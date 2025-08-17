「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）阪神・村上頌樹投手（２７）が２安打９奪三振で自身巨人戦初完封を飾り、２年ぶりの２桁勝利を挙げた。「ミスタープロ野球」と呼ばれ、６月に死去した長嶋茂雄さんの追悼試合として開催された一戦。宿敵相手に負けなしのＧキラーが圧倒的な投球を披露した。◇◇昨今は海を渡り、ＭＬＢに挑戦する選手も多くなってきた。村上にとっては自主トレをともにして、背中を追いかけ