NEWSの加藤シゲアキ（38）がパーソナリティーを務めるニッポン放送の特番「ササイナサイワイ」が、30日午後3時から放送される。1時間の生放送で、リスナーと加藤のやりとりで生まれるちょっとした幸せが誰かに広まることを目指した番組。今回はささいな幸いと感じることや、NEWSの最新アルバム「変身」にちなんでリスナーが変身したいことや変身していることについてのエピソードを募る。昨年5月1日に放送された特番の第2弾