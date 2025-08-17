¡Öµð¿Í£°¡Ý£³ºå¿À¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ë¸×¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î¸Ø¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²°ÂÂÇ£¹Ã¥»°¿¶¤Ç¼«¿Èµð¿ÍÀï½é´°Éõ¤ò¾þ¤ê¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢£¶·î¤Ë»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ìÀï¡£½ÉÅ¨Áê¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤·¤Î£Ç¥­¥é¡¼¤¬°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Á°Ìë¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤ò¿¶¤êÊ§¤¦²÷¾¡·à¤Ç¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï£²¤Ä¸º¤Ã¤Æ¡Ö£²£´¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ