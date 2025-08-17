歌手の新浜レオン（29）が16日、東京・JR御徒町駅前の「おかちまちパンダ広場」で開かれた盆踊り大会に出席し、上野観光大使に任命された。デビュー前の2019年3月に初めて同所で人前でライブを行った縁から大役を任され、「就任、コングラッチュレオン！」と自分で祝福した。当時は「客席にはハト3羽だけしかいなかった」という因縁の場所だが、この日は1000人が新浜目当てに集結し「この幸せをかみしめたい」と感無量の様子だ