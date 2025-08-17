◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦山梨学院14―0岡山学芸館（2025年8月16日甲子園）下位まで切れ目のない山梨学院打線が今大会最多の17安打、山梨県勢最多タイの14得点と力を発揮した。4番・横山悠（3年）は2試合連続の3安打で2打点を挙げて「大きく振らないことを意識している。（調子は）上がってきている」と笑みを浮かべた。3番・梅村団主将（3年）らも合わせて計6人が2安打以上するなど打撃陣の状態は右