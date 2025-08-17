◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦山梨学院14―0岡山学芸館（2025年8月16日甲子園）3回戦4試合が行われ、山梨学院が岡山学芸館に14―0で大勝して初の8強へ進んだ。「7番・投手」の菰田陽生投手（2年）が今夏最速の150キロを計測して5回2/3を1安打無失点に抑え、打撃でも3安打3打点と投打の活躍を演じた。抽選があった準々決勝では、昨夏王者で逆転で勝ち上がった京都国際と激突。日大三（西東京）と関東第一（東東