◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦日大三9―4高川学園（2025年8月16日甲子園）【光る君のプレー】瞬時に「戻れる」と察知した。0―1の初回1死三塁。「ゴロゴー」のサインが出ていた日大三の1番・松永海斗（3年）は投ゴロでスタートを切り、三本間で挟まれた。「最初は粘って（打者走者の）本間を二塁への考えだった」。だが、挟殺プレーでボールを持った投手がゆっくり追ってきた。さらに、投手から送球を受けた