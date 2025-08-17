◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦尽誠学園2―3京都国際（2025年8月16日甲子園）エースで4番で主将として、最後まで気丈に振る舞った。尽誠学園の広瀬賢汰は打っては5回に一時逆転の2点打、投げては3失点完投も及ばなかった。「負けた試合は全責任、自分だと思ってやってきた。その責任を与えてもらっていたからこそ、成長することができた」初回に味方の失策で失点したが、2〜5回は3者凡退を続け、6回2死二塁