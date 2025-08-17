◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦岡山学芸館0―14山梨学院（2025年8月16日甲子園）岡山学芸館は3度目の挑戦もかなわず初の8強入りを逃した。佐藤貴博監督も「完敗でした。初戦（松商学園戦）で完封した青中は疲労が抜けていなかったので、継投でいったんだが」と力の差を認めた。それでも2年生4番の繁光広翔（こう）が菰田陽生から唯一の安打となる右前打を2回先頭で放ち、気を吐いた。「同学年には負けたくな