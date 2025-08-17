浙江省金華市武義県新宅鎮三坑口村でドローンが高山地帯で収穫された100キログラムのスイカを積載し、山の麓まで運んでいた。中国新聞網が伝えた。同村の高山スイカ栽培拠点は山奥にあり、道が極めて険しいことから、同拠点で今年第一陣として収穫されたスイカ10万キログラムの輸送が大きな課題となっていた。現地の技術専門員の提案に基づき、同拠点は初めてドローンによる輸送を導入した。山からの輸送にかかる時間は1回につき約