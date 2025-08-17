8月30日、31日に放送される『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）の特別番組として『「上田と女が吠える夜」24時間テレビ特別編！ランナー横山裕はなぜ走るのか？』（関東ローカル）が本日8月17日16時より放送される。 （関連：二宮和也、木村拓哉、香取慎吾、手越祐也、横山裕……それぞれの個性が光る“ソロ”での音楽活動） 今年のチャリティーマラソンランナー 横山裕（SUPER EIG