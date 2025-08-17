◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦創成館1―4関東第一（2025年8月16日甲子園）創成館の「森下翔太」の夏が終わった。阪神の主砲と同姓同名の右腕は、8回1/3で11安打4失点（自責3）と粘りの投球だったが、打線が1点に抑えられ初の8強入りに届かず。「エースとして勝利に導けず悔しい」と涙を浮かべた。昨夏の甲子園はアルプス席から声援を送っていた。135キロだった最速は「誰よりも練習をしました」と走り込みと