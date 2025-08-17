◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦高川学園4―9日大三（2025年8月16日甲子園）高川学園は初夏2勝、8強入りはならなかったが、4番の遠矢文太（3年）が強烈なインパクトを残した。初回に先制の中前適時打、3回にも左前適時打など3安打2打点と全打席で出塁。初戦だった2回戦の未来富山戦では、プロ注目の左腕・江藤蓮から左越えに本塁打など5打点。2試合で打率・750、7打点の成績を残し「チャンスの場面で一球で仕