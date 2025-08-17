警察官を名乗り、捜査を装って現金をだまし取る「ニセ警察詐欺」が横行している。警察の威信が問われる事態である。徹底した捜査で被害の拡大を食い止めねばならない。警察庁によると、振り込め詐欺など特殊詐欺の被害は今年１〜６月、前年同期の１・５倍にあたる１万３２１３件に上った。被害額は２・６倍の５９７億円で、いずれも過去最悪だった。全体の３６％にあたる４７３７件はニセ警察詐欺だった。被害額は３８９億円