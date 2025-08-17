新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」の準決勝が１６日有明アリーナ大会で行われ、辻陽太（３１）がハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）のＥＶＩＬに拷問の館へと引きずり込まれ、決勝進出を逃した。今大会をセコンド介入で荒らし回っているＥＶＩＬに対し「絶対に反則してこい！」と挑発していた辻。試合は望み通りの反則祭りとなってしまった。１０分過ぎ、辻は雪崩式スパニッシュフライ、ブレーンバスター