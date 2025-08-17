群馬県桐生市の自宅で父親を殺害したとして中学３年の少年（１５）が殺人容疑で逮捕された事件で、少年が事件を起こしてから交番に自首するまでの間、「友人と外出した」と供述していることが１６日、捜査関係者への取材で分かった。群馬県警は少年の行動について慎重に裏付けを進めている。県警の発表によると、少年は１３日頃、自宅で同居する医師の父親（４８）の首や腹などを包丁で数十回刺して殺害したとして、１５日朝に