ノア１６日の後楽園大会でＧＨＣヘビー級選手権が行われ、挑戦者・丸藤正道（４５）が盟友の王者・ＫＥＮＴＡ（４４）に屈して王座戴冠を逃した。ＫＥＮＴＡは２月に、１１年ぶりに古巣ノアへ復帰。２人による同王座戦は、２０１３年７月７日の東京・有明大会以来１２年ぶりだった。試合は互いの手の内を知る者同士が、一進一退の攻防を繰り広げた。終盤にＫＥＮＴＡの必殺のｇｏ２ｓｌｅｅｐをキャッチし、丸藤がポール