第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、３回戦４試合が行われた。創成館（長崎）を破った関東一（東東京）と、高川学園（山口）に快勝した日大三（西東京）は、抽選の結果、準々決勝で戦うことになった。東京勢の対戦は２０１０年の３回戦以来、１５年ぶりとなる。関東一４―１創成館関東一は三回に坂本の２点打で先制し、九回は阿部のスクイズ（記録は内野安打）などで加点。創成館は五回に峯の適時三塁打で１点