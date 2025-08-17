第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、３回戦４試合が行われた。創成館（長崎）を破った関東一（東東京）と、高川学園（山口）に快勝した日大三（西東京）は、抽選の結果、準々決勝で戦うことになった。東京勢の対戦は２０１０年の３回戦以来、１５年ぶりとなる。日大三９―４高川学園日大三が打ち勝った。一回に安部の２点三塁打など５長短打で５得点。二回にも２点を奪うなど序盤で主導権を握った。高川学園は