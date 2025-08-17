第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、３回戦４試合が行われた。山梨学院（山梨）は岡山学芸館（岡山）を投打で圧倒し、夏では初の８強入りを決めた。山梨学院１４―０岡山学芸館山梨学院は一回、横山の適時二塁打で先制。五、八回はともに６長短打を集めるなど１７安打で大勝した。菰田が六回途中１安打と好投し、継投で零封。岡山学芸館は２安打で、３失策も響いた。「ここから先は小技が大事」「個人の能力