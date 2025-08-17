第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、３回戦４試合が行われた。連覇を目指す京都国際（京都）は尽誠学園（香川）に競り勝って２年連続のベスト８。京都国際３―２尽誠学園京都国際は一回に敵失で先制。一時はリードを奪われたが、八回に小川の２点適時打で逆転した。２番手の西村が好救援。尽誠学園は広瀬が投打で奮闘したものの、１０残塁と攻めきれなかった。１６０球完投から中２日、４イニング内野安打２本