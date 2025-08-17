【その他の画像・動画等を元記事で観る】 特別番組「『上田と女が吠える夜』24時間テレビ特別編！ランナー横山裕はなぜ走るのか？」が、8月17日16時から放送される（関東ローカル）。 ■「横山裕の走る理由」 7月31日に『24時間テレビ48』のチャリティーマラソンランナーとなることが発表された、横山裕（SUPER EIGHT）。 困難を抱える子どもたちの現状を少しでも多くの人に知ってもらうため、そして